Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати

В Италии Лавацца ( 250 грамм , молотый ) стоит примерно 1 ( один ) евро . Почему у нас этот кофе должен стоить в пять раз дороже ?
Странная статейка .
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:17
В Италии Лавацца ( 250 грамм , молотый ) стоит примерно 1 ( один ) евро . Почему у нас этот кофе должен стоить в пять раз дороже ?
Странная статейка .
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:34
lavazza в Италии, цена в онлайн магазине - от 3,3+ евро.
Примерно 1 евро - это скорее будет стоить чашка этого кофе в кафе
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:31
зерно у поставщика от 9 долларов за кг, то что это контрабас не делает его менее качественным
а про одинаковые зерна тоже перл... если это микс арабика/робуста, одинаковыми они быть никак не могут... но видимо Лавацца так не делает, потому имеем такое "экспердное" мнение
и да, пробовал молотую Лаваццу за 110 грн./250г... в АТБ белая пачка DeLuxe в два раза дешевле и в два раза вкуснее
а пару дней назад я починил ручную кофе-мельницу и вдруг оказалось, что самое дешевое зерно в свежемолотом виде переплюнуло самый дорогой молотый кофе по насыщенности и букету оттенков вкуса... так что, думаю, брать Лаваццу даже не обязательно...
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:34
Походу чувак ні в каві, ні в котнрабасі, ні в цінах не рубає. Абсолютно
Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:39
Re: Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштува
Занимаюсь продажей кофе более 10 лет. Статья - смесь бреда и рекламы. Пусть эфиопским аборигенам расскажет, собирающим кофе за 1$ в день, сколько должен стоить "итальянский" кофе.
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