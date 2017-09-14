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Як відрізнити підроблену каву
і скільки вона має коштувати

Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:17

В Италии Лавацца ( 250 грамм , молотый ) стоит примерно 1 ( один ) евро . Почему у нас этот кофе должен стоить в пять раз дороже ?
Странная статейка .
logbog74
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:34

  logbog74 написав:В Италии Лавацца ( 250 грамм , молотый ) стоит примерно 1 ( один ) евро . Почему у нас этот кофе должен стоить в пять раз дороже ?
Странная статейка .

https://coffeerista.com/en/coffee-brands/italy/lavazza/?merk_koffie=11&p=2&soort_koffie=53
lavazza в Италии, цена в онлайн магазине - от 3,3+ евро.
Примерно 1 евро - это скорее будет стоить чашка этого кофе в кафе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:31

зерно у поставщика от 9 долларов за кг, то что это контрабас не делает его менее качественным :mrgreen:
а про одинаковые зерна тоже перл... если это микс арабика/робуста, одинаковыми они быть никак не могут... но видимо Лавацца так не делает, потому имеем такое "экспердное" мнение

и да, пробовал молотую Лаваццу за 110 грн./250г... в АТБ белая пачка DeLuxe в два раза дешевле и в два раза вкуснее

а пару дней назад я починил ручную кофе-мельницу и вдруг оказалось, что самое дешевое зерно в свежемолотом виде переплюнуло самый дорогой молотый кофе по насыщенности и букету оттенков вкуса... так что, думаю, брать Лаваццу даже не обязательно...
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:34

Походу чувак ні в каві, ні в котнрабасі, ні в цінах не рубає. Абсолютно
mlynok
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 00:39

Re: Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштува

Занимаюсь продажей кофе более 10 лет. Статья - смесь бреда и рекламы. Пусть эфиопским аборигенам расскажет, собирающим кофе за 1$ в день, сколько должен стоить "итальянский" кофе.
miroshnich007
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