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Економіка України
зросла на 8,4% - Кубів

Економіка України зросла на 8,4% - Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:55

Економіка України зросла на 8,4% - Кубів

Пропонуємо до обговорення:
За три роки діяльності нинішнього уряду зростання економіки склало 8,4%.

Дивися повний текст Економіка України зросла на 8,4% - Кубів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:55

в денежном выражении... а на сколько упала в физическом выражении?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:11

Кубиву пора на пенсию. Средняя зарплата в стране после вычетов - 284 $
https://news.finance.ua/ru/news/-/45280 ... nfografika
В чем рост :shock:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:14

  Patrick написав:Кубиву пора на пенсию. Средняя зарплата в стране после вычетов - 284 $
https://news.finance.ua/ru/news/-/45280 ... nfografika
В чем рост :shock:

на пенсию только после отсидки!... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:17

  Cler написав:
  Patrick написав:Кубиву пора на пенсию. Средняя зарплата в стране после вычетов - 284 $
https://news.finance.ua/ru/news/-/45280 ... nfografika
В чем рост :shock:

на пенсию только после отсидки!... :mrgreen:

Люто плюсую! :mrgreen:
Patrick
 
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