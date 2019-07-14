За три роки діяльності нинішнього уряду зростання економіки склало 8,4%.
Дивися повний текст Економіка України зросла на 8,4% - Кубів.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:55
Економіка України зросла на 8,4% - Кубів
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Дивися повний текст Економіка України зросла на 8,4% - Кубів.
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:55
в денежном выражении... а на сколько упала в физическом выражении?...
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:11
Кубиву пора на пенсию. Средняя зарплата в стране после вычетов - 284 $
https://news.finance.ua/ru/news/-/45280 ... nfografika
В чем рост
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:14
на пенсию только после отсидки!...
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:17
Люто плюсую!
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