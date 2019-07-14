За три роки діяльності нинішнього уряду зростання економіки склало 8,4%.
Дивися повний текст Економіка України зросла на 8,4% - Кубів.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:55
Економіка України зросла на 8,4% - Кубів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіка України зросла на 8,4% - Кубів.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:11
Кубиву пора на пенсию. Средняя зарплата в стране после вычетов - 284 $
https://news.finance.ua/ru/news/-/45280 ... nfografika
В чем рост
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:27
Patrick, к чему эти цифры про 284 доллара... Как минимум 30% населения получает часть зарплаты в конверте, ещё 40% имеет неучтенные доходы (взятки/благодарности/сфера услуг в виде основной работы или в виде подработки). И только оставшиеся 30% (это заводчане всякие, госслужащие без доступа к взяткам) получают то что идёт в статистику.
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:47
jr_diava88 Все верно. Вот и получается, что покупательная способность этих условных 30% низкая и они больше всех ощущают на себе "рост" экономики по Кубиву. А точнее рост цен
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:37
В апреле 2016-го средняя ЗП для расчета пенсии была 4212 грн, или $132 после вычетов. Более чем 100%-й рост средней ЗП за указанный период.
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