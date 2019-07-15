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Дубілет розповів, як планує
боротися з корупцією в Україні

Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:25

Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час бріфінгу 16 липня.

Дивися повний текст Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:25

Пока будет возможность, без последствий взять куш, которого может хватить на всю оставшуюся жизнь, всего за пару записей в реестре и спокойно отвалить "по собственному" - ничего не поменяется.

Если бы за незаконную регистрацию регистраторам давали бы минимум 10 лет с конфискацией, то не думаю что возникла история, когда "з 277 комунальних підприємств у 169 з них Мін’юст скасував акредитацію" из за их незаконных решений.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:41

  EKO написав:
Если бы за незаконную регистрацию регистраторам давали бы минимум 10 лет с конфискацией,

Мало. 25 лет трудовых лагерей. Тогда и в депутаты так бы не рвались.
А то перед выборами такие красавцы, а после оказываются или коррупционерами или импотентами.
p_a_l
 
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