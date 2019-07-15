Про це він заявив під час бріфінгу 16 липня.
Дивися повний текст Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:25
Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні
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Дивися повний текст Дубілет розповів, як планує боротися з корупцією в Україні.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:25
Пока будет возможность, без последствий взять куш, которого может хватить на всю оставшуюся жизнь, всего за пару записей в реестре и спокойно отвалить "по собственному" - ничего не поменяется.
Если бы за незаконную регистрацию регистраторам давали бы минимум 10 лет с конфискацией, то не думаю что возникла история, когда "з 277 комунальних підприємств у 169 з них Мін’юст скасував акредитацію" из за их незаконных решений.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:41
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