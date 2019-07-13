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Заводи Коломойського працюють
у збиток через новий...

Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27

Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...

Пропонуємо до обговорення:
Заводи феросплавів Нікополя та Запоріжжя поскаржилися на збитковість роботи через подорожчання електроенергії після запуску нової моделі ринку.

Дивися повний текст Заводи Коломойського працюють у збиток через новий енергоринок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27

Отакои а раньше они из-за чего в убыток работали и вообще чо так получается что у него все в убыток работает по бумагам?
vitali_kalinin
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