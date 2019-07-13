Заводи феросплавів Нікополя та Запоріжжя поскаржилися на збитковість роботи через подорожчання електроенергії після запуску нової моделі ринку.
Дивися повний текст Заводи Коломойського працюють у збиток через новий енергоринок.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27
Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
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Дивися повний текст Заводи Коломойського працюють у збиток через новий енергоринок.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27
Отакои а раньше они из-за чего в убыток работали и вообще чо так получается что у него все в убыток работает по бумагам?
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56
В аэропорту таможенник спрашивает у старого еврея:
— Откуда прибыли?
— Какие прибыли, что вы? Одни убытки...
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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