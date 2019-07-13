Заводи феросплавів Нікополя та Запоріжжя поскаржилися на збитковість роботи через подорожчання електроенергії після запуску нової моделі ринку.
Дивися повний текст Заводи Коломойського працюють у збиток через новий енергоринок.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27
Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заводи Коломойського працюють у збиток через новий енергоринок.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27
Отакои а раньше они из-за чего в убыток работали и вообще чо так получается что у него все в убыток работает по бумагам?
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56
В аэропорту таможенник спрашивает у старого еврея:
— Откуда прибыли?
— Какие прибыли, что вы? Одни убытки...
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:01
у Бени раньше и Укрнафта в убыток работала, и Приват еле-еле в ноль выходил. Стиль просто такой))
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:20
Раньше стоимость электроэнергии была ниже. А сейчас "реформа" прошла.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:07
Я так розумію, раніше підприємства Коломойського субсидіювалися коштом підприємств, що генерують та передають електрику, тепер лавочку прикрили й Коломойському це не подобається і він хоче продовження бенкету?
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:13
Re: Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
Ага..то им тарифы на перевозки УЗ не поднимай, потому что убыток будет, теперь вот электроэнергия. Ну ничего, быстрее деньги в энергосберигающие технологии инвестируют.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:17
Re: Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
Коломойський інвестує мало. В нього інша стратегія
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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