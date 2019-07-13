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Заводи Коломойського працюють
у збиток через новий...

Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27

Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...

Пропонуємо до обговорення:
Заводи феросплавів Нікополя та Запоріжжя поскаржилися на збитковість роботи через подорожчання електроенергії після запуску нової моделі ринку.

Дивися повний текст Заводи Коломойського працюють у збиток через новий енергоринок.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:27

Отакои а раньше они из-за чего в убыток работали и вообще чо так получается что у него все в убыток работает по бумагам?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56

В аэропорту таможенник спрашивает у старого еврея:
— Откуда прибыли?
— Какие прибыли, что вы? Одни убытки...
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:01

у Бени раньше и Укрнафта в убыток работала, и Приват еле-еле в ноль выходил. Стиль просто такой))
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:20

  vitali_kalinin написав:Отакои а раньше они из-за чего в убыток работали и вообще чо так получается что у него все в убыток работает по бумагам?

Раньше стоимость электроэнергии была ниже. А сейчас "реформа" прошла.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:07

Я так розумію, раніше підприємства Коломойського субсидіювалися коштом підприємств, що генерують та передають електрику, тепер лавочку прикрили й Коломойському це не подобається і він хоче продовження бенкету?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:13

Re: Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...

Ага..то им тарифы на перевозки УЗ не поднимай, потому что убыток будет, теперь вот электроэнергия. Ну ничего, быстрее деньги в энергосберигающие технологии инвестируют.
Laven
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:17

Re: Заводи Коломойського працюють у збиток через новий...

  Laven написав:Ну ничего, быстрее деньги в энергосберигающие технологии инвестируют.

Коломойський інвестує мало. В нього інша стратегія
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:22

Опа ... энергоатом принадлежит - нам жителям украины,
а субсидировать их бизнес - это из нашего кармана.
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