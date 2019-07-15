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В Україні запустили
базу небезпечних товарів

В Україні запустили базу небезпечних товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:32

В Україні запустили базу небезпечних товарів

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило базу небезпечної нехарчової продукції.

Дивися повний текст В Україні запустили базу небезпечних товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:32

Целых два товара в базе - это сильно!
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