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В Україні запустили базу небезпечних товарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило базу небезпечної нехарчової продукції.
Дивися повний текст В Україні запустили базу небезпечних товарів
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:32
Целых два товара в базе - это сильно!
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