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У скільки обійдеться висадка людини на Місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Витрати на реалізацію планів повернення людини на Місяць можуть виявитися значно нижчими, ніж планувалося раніше.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:44
А нафига если есть роботы не хуже человека и расстояние небольшое?
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