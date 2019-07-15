Станом на 1 липня 2019 року в Україні зареєстровано 287,1 тис. безробітних
Дивися повний текст В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних - Держстат (таблиця).
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:46
В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних - Держстат (таблиця).
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:47
Чтобы кто то понимал, что это за предложения. Например РАБотник в Макдональдс 8000 грн в месяц.
Есть желающие поработать и заодно похудеть?
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:08
Re: В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних -..
Тоже работа, что не так то
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:31
Это официально, а сколько таких кто простоял н центре занятости и ему не предложиили подходящей работы и теперь он не получает даже пособия?
Их миллионы.
А в правительстве говорят о каких - то десятках тысяч зарплат и каки--хто призрачных доходах.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:33
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