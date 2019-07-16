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В Україні на одну вакансію
припадає троє безробітних -...

В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:46

В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних -...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2019 року в Україні зареєстровано 287,1 тис. безробітних

Дивися повний текст В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних - Держстат (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:47

Чтобы кто то понимал, что это за предложения. Например РАБотник в Макдональдс 8000 грн в месяц.
Есть желающие поработать и заодно похудеть?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:08

Re: В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних -..

p_a_l написав:Чтобы кто то понимал, что это за предложения. Например РАБотник в Макдональдс 8000 грн в месяц.
Есть желающие поработать и заодно похудеть?
Тоже работа, что не так то
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:31

Это официально, а сколько таких кто простоял н центре занятости и ему не предложиили подходящей работы и теперь он не получает даже пособия?
Их миллионы.
А в правительстве говорят о каких - то десятках тысяч зарплат и каки--хто призрачных доходах.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:33

  p_a_l написав:Чтобы кто то понимал, что это за предложения. Например РАБотник в Макдональдс 8000 грн в месяц.
Есть желающие поработать и заодно похудеть?


Шикарна зарплатня як для Херсона
chieff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:53

Re: В Україні на одну вакансію припадає троє безробітних -..

blueiceua написав:Это официально, а сколько таких кто простоял н центре занятости и ему не предложиили подходящей работы и теперь он не получает даже пособия?
Их миллионы.
А в правительстве говорят о каких - то десятках тысяч зарплат и каки--хто призрачных доходах.
Та прям миллиарды.
Надо быть в конец ленивым, чтобы сидеть и ждать, что тебе работу найдёт центр занятости
Faceless
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