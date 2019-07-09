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Гороховський розповів про
оновлення в додатку monobank...

Гороховський розповів про оновлення в додатку monobank...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:02

Гороховський розповів про оновлення в додатку monobank...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник проекту monobank Олег Гороховський анонсував запуск бета-версії додатка для iOS.

Дивися повний текст Гороховський розповів про оновлення в додатку monobank для iOS.
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