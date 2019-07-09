Співзасновник проекту monobank Олег Гороховський анонсував запуск бета-версії додатка для iOS.
Дивися повний текст Гороховський розповів про оновлення в додатку monobank для iOS.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:02
Гороховський розповів про оновлення в додатку monobank...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський розповів про оновлення в додатку monobank для iOS.
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:02
Пожалуй, лучшее приложение в своей сфере. Хвалёный Приват24 перегружен ненужным функционалом, а в монобанке - всё что нужно, всё очень просто, и за время использования приложение ни разу не глюкнуло. Сильная фишка Приват24 - возможность перевода на карту любого банка мира (не только Украины!). Если добавят в монобанке такую возможность - от Привата откажусь вообще. Кстати, говорил с одним из руководителей Привата. На вопрос "что мешает другим банкам оказывать эту услугу" он ответил - "лень."
|