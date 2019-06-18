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«Великій мобільній трійці»
дали місяць на відмову від...

«Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:22

«Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від...

Пропонуємо до обговорення:
АМКУ знову рекомендував мобільним операторам в Україні змінити розрахунковий період.

Дивися повний текст «Великій мобільній трійці» дали місяць на відмову від 28-денної тарифікації.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:22

Может не рекомендации,а жёсткий секас?
Хотя грех жаловаться,услуги одни из самых дешёвых
saweliy722
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