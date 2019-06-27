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У школах Німеччини заборонили Microsoft Office 365
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 05:30
Пропонуємо до обговорення:
Школам в німецькій землі Гессен заборонили використання Microsoft Office 365 через нові правил ЄС, ухвалив комісар землі із захисту даних.
Дивися повний текст У школах Німеччини заборонили Microsoft Office 365
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