Школам в німецькій землі Гессен заборонили використання Microsoft Office 365 через нові правил ЄС, ухвалив комісар землі із захисту даних.
Дивися повний текст У школах Німеччини заборонили Microsoft Office 365.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 05:30
У школах Німеччини заборонили Microsoft Office 365
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Дивися повний текст У школах Німеччини заборонили Microsoft Office 365.
Додано: Чет 18 лип, 2019 05:31
Полная Германия "неуловимых Джо". Если ребенок в "365" написал свое имя и фамилию, причем не обязательно настоящие - это, б..., большой секрет?
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