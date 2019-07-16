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Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:20
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів розширив безвізовий режим України та Аргентини.
Дивися повний текст Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною
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Додано: Чет 18 лип, 2019 07:20
ооо круто. А там что, тоже можно собирать клубнику и мыть унитазы?
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jr_diava88
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Вів 16 лип, 2019 10:53
ygn