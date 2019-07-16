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Кабмін розширив безвіз
України з Аргентиною

Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:20

Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів розширив безвізовий режим України та Аргентини.

Дивися повний текст Кабмін розширив безвіз України з Аргентиною.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:20

ооо круто. А там что, тоже можно собирать клубнику и мыть унитазы?
jr_diava88
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