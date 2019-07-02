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До Маріуполя планують
запустити додатковий поїзд

До Маріуполя планують запустити додатковий поїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:26

До Маріуполя планують запустити додатковий поїзд

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив "Укрзалізниці" запустити додатковий потяг «Київ – Маріуполь».

Дивися повний текст До Маріуполя планують запустити додатковий поїзд.
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