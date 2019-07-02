Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив "Укрзалізниці" запустити додатковий потяг «Київ – Маріуполь».
Дивися повний текст До Маріуполя планують запустити додатковий поїзд.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 07:26
До Маріуполя планують запустити додатковий поїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До Маріуполя планують запустити додатковий поїзд.
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:26
А може хтось би включив мізки та проаналізував пасажиропотік, ціни на всі напрямки і головне розклад?! Який довбень спланував 90 % відправлень поїздів з Новоолексіївки вранці?може варто відмінити поїзди на Москву і ввести додаткові рейси по нашій країні?
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:16
Поезда на Москву самые прибыльные в УЗ, их никто отменять не будет. Что касаемо Новоалексеевке, то парк пассажирских вагонов УЗ все меньше и меньше. Скажите спасибо что они вообще есть И они еще находяться в общних оборотах с другими маршрутами..так что маємо тещо маємо.
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