Українці мають право обирати сімейного лікаря не тільки в державних медзакладах, а і в приватних.
Дивися повний текст Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта).
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Додано: Чет 18 лип, 2019 07:55
Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта)
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Дивися повний текст Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта).
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:55
Тобто якщо хочете вакцинацію — в приватну немає сенсу йти? Бо в державній скажуть, що у вас же декларація з приватною і також не зроблять?
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