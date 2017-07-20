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Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 07:55
Пропонуємо до обговорення:
Українці мають право обирати сімейного лікаря не тільки в державних медзакладах, а і в приватних.
Дивися повний текст Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта)
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R2
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Додано: Чет 18 лип, 2019 07:55
вакцинація за графіком (тільки в державних клініках)
Тобто якщо хочете вакцинацію — в приватну немає сенсу йти? Бо в державній скажуть, що у вас же декларація з приватною і також не зроблять?
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0mage0
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Додано: Чет 18 лип, 2019 09:58
на сколько посещений хватит выделяемых 340 грн? В этом и вся суть таких "реформ"
Для начала почитайте их прайсы частных клиник, а потом пишите хвалебные статьи
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blueiceua
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:10
А можно будет посещать частную клинику еженедельно?
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rytton
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:34
вот и суть реформы, которую супрун осуществляет уже 4 года...
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buratinyo
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Додано: Чет 18 лип, 2019 21:17
buratinyo написав:
вот и суть реформы, которую супрун осуществляет уже 4 года...
Правильная суть.Больницы должны конкурировать за пациента.
Другое дело что сумма смешная.
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curiousobro
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Додано: Чет 18 лип, 2019 22:10
какая сумма- так вас и будут частники обслуживать:)))
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noxfox70
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