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Як обслуговуватись у приватній
клініці безкоштовно (карта)

Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:55

Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта)

Пропонуємо до обговорення:
Українці мають право обирати сімейного лікаря не тільки в державних медзакладах, а і в приватних.

Дивися повний текст Як обслуговуватись у приватній клініці безкоштовно (карта).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:55

вакцинація за графіком (тільки в державних клініках)

Тобто якщо хочете вакцинацію — в приватну немає сенсу йти? Бо в державній скажуть, що у вас же декларація з приватною і також не зроблять?
0mage0
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:58

на сколько посещений хватит выделяемых 340 грн? В этом и вся суть таких "реформ"

Для начала почитайте их прайсы частных клиник, а потом пишите хвалебные статьи
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:10

А можно будет посещать частную клинику еженедельно?
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:34

вот и суть реформы, которую супрун осуществляет уже 4 года...
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:17

  buratinyo написав:вот и суть реформы, которую супрун осуществляет уже 4 года...

Правильная суть.Больницы должны конкурировать за пациента.
Другое дело что сумма смешная.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:10

какая сумма- так вас и будут частники обслуживать:)))
noxfox70
 
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