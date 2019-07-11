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Новий шовковий шлях не
працює - Мінінфраструктури

Новий шовковий шлях не працює - Мінінфраструктури
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:05

Новий шовковий шлях не працює - Мінінфраструктури

Пропонуємо до обговорення:
Влада Китаю не розвиває "Новий Шовковий шлях" і використовує транспортний коридор для тиску на Росію в цінових питаннях.

Дивися повний текст Новий шовковий шлях не працює - Мінінфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:05

Тавишо? Ниможыдбыть! А росияне такие дурни что не знают что этот шелковый путь одного поля ягода с гиперлюпой.
vitali_kalinin
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