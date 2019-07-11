Влада Китаю не розвиває "Новий Шовковий шлях" і використовує транспортний коридор для тиску на Росію в цінових питаннях.
Дивися повний текст Новий шовковий шлях не працює - Мінінфраструктури.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 09:05
Новий шовковий шлях не працює - Мінінфраструктури
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Дивися повний текст Новий шовковий шлях не працює - Мінінфраструктури.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:05
Тавишо? Ниможыдбыть! А росияне такие дурни что не знают что этот шелковый путь одного поля ягода с гиперлюпой.
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