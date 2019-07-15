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Кличко завинив 121 млн
гривень за "скляний міст"

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"

Пропонуємо до обговорення:
КМДА повідомила, що недофінансованийф залишок будівництва скандального моста - 121 млн гривень.

Дивися повний текст Кличко завинив 121 млн гривень за \"скляний міст\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27

... это бездарно растраченные деньги Киевлян...такой мост мог бы быть Подарком для города каким нибудь Меценатом...который свою любовь к Киеву выражал бы не только Пустыми словами...
Федот да не тот
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:42

Объект не прошёл проверку т.к. переодически возникают трещины и разломы на его поверхности. Ситуация такая - за недостроеный мост заплатили 225млн.
cia
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:13

Если "Кличко завинив" - так пусть отдаёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:15

Re: Кличко завинив 121 млн гривень за

С одной стороны очень крутая вещь, с другой такие бабки можно было бы на что-то более полезное потратить. Даже не знаю что сказать, по этому поводу. Построили так построили)
Laven
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:27

Хай Кличко из наворованных своих кровных и возвращает.
А мост ещё прийдётся переделывать, ... так как ворьё его делало некачественно.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:47

Re: Кличко завинив 121 млн гривень за

Этот мост нужно было построить уже давно. И все правильно Кличко сделал. Придираться можно к проекту, к смете, к реализации и т.д.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:59

  Giroi написав:Этот мост нужно было построить уже давно. И все правильно Кличко сделал. Придираться можно к проекту, к смете, к реализации и т.д.


Что значит давно?) Разве в нем была какая-то острая необходимость?)
Laven
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:03

  Laven написав:
  Giroi написав:Этот мост нужно было построить уже давно. И все правильно Кличко сделал. Придираться можно к проекту, к смете, к реализации и т.д.


Что значит давно?) Разве в нем была какая-то острая необходимость?)

Тю а украсть почти 300 миллионов и попиариться?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:13

  Laven написав:
  Giroi написав:Этот мост нужно было построить уже давно. И все правильно Кличко сделал. Придираться можно к проекту, к смете, к реализации и т.д.


Что значит давно?) Разве в нем была какая-то острая необходимость?)


Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.
Giroi
 
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