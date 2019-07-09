Текст законопроекту №10461 опублікований на сайті парламенту.
Дивися повний текст Зеленський вніс в Раду законопроект про незаконне збагачення.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27
Зеленський вніс в Раду законопроект про незаконне збагачення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський вніс в Раду законопроект про незаконне збагачення.
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27
я вот только что прозорро мониторил по своей теме.... и понял, что нифига оно не работает... инструмент есть, но никто не пользуется как следует... точно так же законы - принимают, а как выполнять и контролировать выполнение будут, уже другой вопрос - скорее всего, как обычно.... никак (
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