З 18 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб очолить його заступник Світлана Рекрут.
Дивися повний текст Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану Рекрут.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:48
Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану...
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Дивися повний текст Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану Рекрут.
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