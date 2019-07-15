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Главою ФГВФО призначили
заступника глави фонду Світлану...

Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:48

Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану...

Пропонуємо до обговорення:
З 18 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб очолить його заступник Світлана Рекрут.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:48

Может пора уже повысить гарантированную сумму хотя бы до 300 000?
Rainbow
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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