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Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:48
Пропонуємо до обговорення:
З 18 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб очолить його заступник Світлана Рекрут.
Дивися повний текст Главою ФГВФО призначили заступника глави фонду Світлану Рекрут
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:48
Может пора уже повысить гарантированную сумму хотя бы до 300 000?
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