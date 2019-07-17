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У Зеленського повідомили, які
дороги в Миколаївській...

У Зеленського повідомили, які дороги в Миколаївській...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04

У Зеленського повідомили, які дороги в Миколаївській...

Пропонуємо до обговорення:
Під час поїздки в Миколаївську область Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв - Кропивницький.

Дивися повний текст У Зеленського повідомили, які дороги в Миколаївській області відремонтують насамперед.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04

Хіба не уряд відповідає за дороги?
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