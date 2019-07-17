Під час поїздки в Миколаївську область Зеленський оглянув ділянку дороги М14 Миколаїв - Кропивницький.
Дивися повний текст У Зеленського повідомили, які дороги в Миколаївській області відремонтують насамперед.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:04
У Зеленського повідомили, які дороги в Миколаївській...
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Дивися повний текст У Зеленського повідомили, які дороги в Миколаївській області відремонтують насамперед.
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:05
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У Зеленского это знают, но их электорат не знает, потому можно пиариться на чем угодно.
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