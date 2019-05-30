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Ernest Airlines тимчасово зробив провезення багажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:33
Пропонуємо до обговорення:
Акція триватиме з 17 по 19 липня 2019 року і стосується перельотів, які будуть виконуватися в період з 15 серпня 2019 року по 28 березня 2020 року.
Дивися повний текст Ernest Airlines тимчасово зробив провезення багажу безкоштовним
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:33
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