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Пройшли перші тести
космічного інтернету OneWeb

Пройшли перші тести космічного інтернету OneWeb
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:47

Пройшли перші тести космічного інтернету OneWeb

Пропонуємо до обговорення:
Результат виявився вражаючим навіть за мірками деяких наземних операторів.

Дивися повний текст Пройшли перші тести космічного інтернету OneWeb.
R2
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Характеристики на уровне мобильной LTE Advanced ... теперь стоит вопрос цены..Маск пока нервно курит в сторонке.
Джон
 
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