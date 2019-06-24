Результат виявився вражаючим навіть за мірками деяких наземних операторів.
Дивися повний текст Пройшли перші тести космічного інтернету OneWeb.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:47
Пройшли перші тести космічного інтернету OneWeb
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Дивися повний текст Пройшли перші тести космічного інтернету OneWeb.
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:47
Характеристики на уровне мобильной LTE Advanced ... теперь стоит вопрос цены..Маск пока нервно курит в сторонке.
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