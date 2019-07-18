Президент Володимир Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи на комуналку.
Дивися повний текст Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:38
Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи.
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:49
Но уже не нужно, потому что Зе уже избрали президентом.
Поэтому слова будут простые "я вам ничего не обещал".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:51
Re: Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи
Не ми знизили, а Дюсельдорф+.
Хлопці, не займатесь дурнею - МВФ гроші не дасть. Про субсидії там явно не чули...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:03
1. Тарифы - не вопрос президента
2. Зачем поднимать в принципе вопрос тарифов, если есть система субсидий?
3. Кто эти "МЫ" и что конкретно они снизили?
клоун и популист...
Додано: Чет 18 лип, 2019 19:43
Re: Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи
Если пенсам после 70+ отменить коммуналку..а к выборам снизить возрастную планку до 65+ то Зе будет вечным президентом, так как Украина превращается в страну - пенсионера. Молодежь после реХформ самого "проЭвропейского" реХформатора массово бежит за границу и население стареет.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:39
“Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, загалом."
це в нього опісля вживання конопель?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:25
изминения есть, нужно поддерживать президента. Наказать казнокрадов, вернуть украденое в бюджет
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