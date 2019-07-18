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Зеленський обіцяє знайти
способи знизити тарифи

Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:38

Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи на комуналку.

Дивися повний текст Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:38

Люди не работают на страну, они работают на себя или для себя.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:49

“По поводу тарифов можно очень сложными словами успокаивать популизмом людей, говорить, что обязательно нужна детенизация экономики, демонополизация…"


Но уже не нужно, потому что Зе уже избрали президентом.

Поэтому слова будут простые "я вам ничего не обещал". :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:51

Re: Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи

Зеленський пообіцяв, що тарифи обов’язково будуть знижені. “Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, загалом. Цього мало, але це перший крок. Будемо допомагати”, – зазначив він.

Не ми знизили, а Дюсельдорф+.
“Зараз наші хлопці знаходять економічну модель, як людям, яким за 70 років, коли людина не тільки на пенсії, але й фізично не може працювати, і достатньо вже попрацювала на країну, не платити комуналку. Це саме для малозабезпечених людей, думаю, що у нас це вийде. Я дуже хочу це зробити”, – вказав він.

Хлопці, не займатесь дурнею - МВФ гроші не дасть. Про субсидії там явно не чули...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:03

1. Тарифы - не вопрос президента
2. Зачем поднимать в принципе вопрос тарифов, если есть система субсидий?
3. Кто эти "МЫ" и что конкретно они снизили?
клоун и популист...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:35

обещать жениться и жениться - это две большие разницы...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:39

“Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, загалом."

це в нього опісля вживання конопель?
chieff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:25

изминения есть, нужно поддерживать президента. Наказать казнокрадов, вернуть украденое в бюджет
bklochok
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:01

  ruslan42212 написав:2. Зачем поднимать в принципе вопрос тарифов, если есть система субсидий?

Система субсидий такая же, как медицина.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:16

Хотя бы остановить рост для начала.
Rainbow
 
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