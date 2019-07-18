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Зеленський обіцяє знайти
способи знизити тарифи

Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:18

  chieff написав:“Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, загалом."

це в нього опісля вживання конопель?

А вона негативно впливає на організм, ви бачили доповідь чи досліджували дану тему?
Rainbow
 
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