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Зеленський обіцяє знайти способи знизити тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:18
chieff написав:
“Ми вже знизили тарифи на 12%, на мою думку, загалом."
це в нього опісля вживання конопель?
А вона негативно впливає на організм, ви бачили доповідь чи досліджували дану тему?
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