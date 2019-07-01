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Сологуб спрогнозував євробонди на мільярд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:52
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Заступник голови Нацбанку прогнозує, що Мінфін в цьому році вийде на ринок зовнішніх запозичень
Дивися повний текст Сологуб спрогнозував євробонди на мільярд доларів
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R2
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:07
але чому не спробувтаи менші проценти? ці 2 цифрові - це жесть
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shlyocuk
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Додано: Чет 18 лип, 2019 20:22
shlyocuk написав:
але чому не спробувтаи менші проценти? ці 2 цифрові - це жесть
в стране с рейтингом В- меньший процент не прокатит.
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Tabak
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