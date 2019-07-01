RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сологуб спрогнозував
євробонди на мільярд доларів

Сологуб спрогнозував євробонди на мільярд доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:52

Сологуб спрогнозував євробонди на мільярд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Заступник голови Нацбанку прогнозує, що Мінфін в цьому році вийде на ринок зовнішніх запозичень

Дивися повний текст Сологуб спрогнозував євробонди на мільярд доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89865
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:07

але чому не спробувтаи менші проценти? ці 2 цифрові - це жесть
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24
З нами з: 05.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:22

  shlyocuk написав:але чому не спробувтаи менші проценти? ці 2 цифрові - це жесть

в стране с рейтингом В- меньший процент не прокатит.
Tabak
 
Повідомлень: 187
З нами з: 02.12.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: summacut і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт спрогнозував, що буде з цінами на первинному...
R2 » Вів 16 лип, 2019 19:11
4 214
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 09:42
degtyar_yuriy
Коломойський оцінив свої активи в мільярди доларів
R2 » Пон 08 лип, 2019 12:53
3 194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 16:29
plehov_a
В Україну за рік завезли контрабанди на мільярд доларів
R2 » Пон 01 лип, 2019 10:00
4 197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лип, 2019 13:15
sequence

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73540)
18.07.2019 21:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.