Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів в липні на 11,7%
Дивися повний текст Літня економія позначиться на платіжках взимку.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:12
Літня економія позначиться на платіжках взимку
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Дивися повний текст Літня економія позначиться на платіжках взимку.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:12
то есть с учетом всех расходов прибыль “Нафтогаза” оценочно около 40%”, — подсчитал эксперт. — Очевидно, что зимой, когда газ подорожает, прибыль вырастет в разы, и оплатит ее население. Нужно, чтобы государство ограничило аппетиты монополиста.
Погодите, как это? А как же мальчик Коболев и его подельники без сотнимилионных зарплат? А премии? А еще армия обслуги в центре и на местах? Кто будет бумаги перекладывать и щеки дуть? Давайте прибыль от схем ну хотя бы 60%! Мы всё заплатим, не волнуйтесь!
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