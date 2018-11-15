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Літня економія позначиться
на платіжках взимку

Літня економія позначиться на платіжках взимку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:12

Літня економія позначиться на платіжках взимку

Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз знижує ціну газу для споживачів в липні на 11,7%

Дивися повний текст Літня економія позначиться на платіжках взимку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:12

то есть с учетом всех расходов прибыль “Нафтогаза” оценочно около 40%”, — подсчитал эксперт. — Очевидно, что зимой, когда газ подорожает, прибыль вырастет в разы, и оплатит ее население. Нужно, чтобы государство ограничило аппетиты монополиста.

Погодите, как это? А как же мальчик Коболев и его подельники без сотнимилионных зарплат? А премии? А еще армия обслуги в центре и на местах? Кто будет бумаги перекладывать и щеки дуть? Давайте прибыль от схем ну хотя бы 60%! Мы всё заплатим, не волнуйтесь!
Alex_TT
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