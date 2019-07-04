Торги валютного міжбанку в четвер у секторі долара стартували з рівнів 25,87/25,89 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар пішов угору.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:29
Міжбанк: долар пішов угору
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Дивися повний текст Міжбанк: долар пішов угору.
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:29
Через пару дней 27 будет все как в том году ! А еще вливания в Выборы заканчиваются ) И ожидается сентябрьское покращення до 30 за доллара, а это скупки аграриев, оплата ОВГЗ 2 миллиарда долларов по облигациям и давящий долг МВФ 12 миллиардов долларов через пару месяцев и полное отсутствие договоренностей с МВФ на будущее хоть бы не 60 за бакас )))
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