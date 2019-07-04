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Міжбанк: долар пішов угору

Міжбанк: долар пішов угору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:29

Міжбанк: долар пішов угору

Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в четвер у секторі долара стартували з рівнів 25,87/25,89 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: долар пішов угору.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:29

Через пару дней 27 будет все как в том году ! А еще вливания в Выборы заканчиваются ) И ожидается сентябрьское покращення до 30 за доллара, а это скупки аграриев, оплата ОВГЗ 2 миллиарда долларов по облигациям и давящий долг МВФ 12 миллиардов долларов через пару месяцев и полное отсутствие договоренностей с МВФ на будущее хоть бы не 60 за бакас )))
macho070707
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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