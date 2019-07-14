|
|
|
Влада Києва хоче забрати центральний офіс "Укрпошти":...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:39
Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" буде шукати місце для передислокації відділення 01030 на вулиці Богдана Хмельницького, 44 у столиці, через рішення Київради передати орендоване приміщення в оренду Господарського суду Києва зі зниженням плати більш ніж удвічі, через що місто ризикує недоотримати близько 770 тисяч гривень .
Дивися повний текст Влада Києва хоче забрати центральний офіс \"Укрпошти\": компанія буде судитися
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89862
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 16:39
Хах, этот штымп два месяца назад собирался продать это здание, говорил, что такое большое почте не нужно. Но тема проехала мимо.
Забавно, что вместе с главпочтамптом должен переехать и центр города.
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|83
|
|
|2
|78
|
Вів 16 лип, 2019 14:27
Laven
|
|9
|307
|
Вів 16 лип, 2019 14:07
Laven
|