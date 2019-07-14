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Влада Києва хоче забрати центральний
офіс "Укрпошти":...

Влада Києва хоче забрати центральний офіс "Укрпошти":...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:39

Влада Києва хоче забрати центральний офіс "Укрпошти":...

Пропонуємо до обговорення:
"Укрпошта" буде шукати місце для передислокації відділення 01030 на вулиці Богдана Хмельницького, 44 у столиці, через рішення Київради передати орендоване приміщення в оренду Господарського суду Києва зі зниженням плати більш ніж удвічі, через що місто ризикує недоотримати близько 770 тисяч гривень .

Дивися повний текст Влада Києва хоче забрати центральний офіс \"Укрпошти\": компанія буде судитися.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:39

Хах, этот штымп два месяца назад собирался продать это здание, говорил, что такое большое почте не нужно. Но тема проехала мимо.
Забавно, что вместе с главпочтамптом должен переехать и центр города.
astatempo
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