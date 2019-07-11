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Аmazon загрожує штраф у
Європі в розмірі $23 млрд

Аmazon загрожує штраф у Європі в розмірі $23 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:38

Аmazon загрожує штраф у Європі в розмірі $23 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Американській компанії Amazon, яка є найбільшим інтернет-ритейлером у світі, загрожує багатомільярдний штраф через використання даних продавців.

Дивися повний текст Аmazon загрожує штраф у Європі в розмірі $23 млрд.
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