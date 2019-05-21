RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У керівництві ЗАЗ
знайшли вихід з кризи

У керівництві ЗАЗ знайшли вихід з кризи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:22

У керівництві ЗАЗ знайшли вихід з кризи

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автозавод, щодо якого з 2018 року порушено справу про банкрутство, домовився з кредиторами про зміну черговості задоволення позовів. «УкрАвто», що володіє найстарішим українським автовиробником, вважає це хорошим знаком.

Дивися повний текст У керівництві ЗАЗ знайшли вихід з кризи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89864
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:22

Какой бред.Кредиторы не помогут пока в руководстве будут сидеть политики и де***.ЗАЗ постоянно убыточное производство.МЕНЯЙТЕ МЕНЕДЖМЕНТ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На Великому адронному колайдері знайшли нову частинку
R2 » Пон 15 лип, 2019 18:09
6 203
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 13:05
lauder7
У Lotus знайшли «живе» ім'я для майбутнього кросовера
R2 » Пон 08 лип, 2019 15:29
2 67
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 16:57
Sommer
Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи 1, 2
R2 » Вів 21 тра, 2019 10:42
12 712
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 тра, 2019 11:13
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73538)
18.07.2019 19:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.