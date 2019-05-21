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У керівництві ЗАЗ знайшли вихід з кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:22
Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автозавод, щодо якого з 2018 року порушено справу про банкрутство, домовився з кредиторами про зміну черговості задоволення позовів. «УкрАвто», що володіє найстарішим українським автовиробником, вважає це хорошим знаком.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:22
Какой бред.Кредиторы не помогут пока в руководстве будут сидеть политики и де***.ЗАЗ постоянно убыточное производство.МЕНЯЙТЕ МЕНЕДЖМЕНТ.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04
был бы Порох президентом - можно бы было государству завод отдать. У Петра Лексеича все убыточное руйно начинало работать как надо после горе-собственников - УкрНафта, НафтоГаз, Укроборонпром, Приватбанк...
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сова
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