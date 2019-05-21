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У керівництві ЗАЗ
знайшли вихід з кризи

У керівництві ЗАЗ знайшли вихід з кризи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:22

У керівництві ЗАЗ знайшли вихід з кризи

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автозавод, щодо якого з 2018 року порушено справу про банкрутство, домовився з кредиторами про зміну черговості задоволення позовів. «УкрАвто», що володіє найстарішим українським автовиробником, вважає це хорошим знаком.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:22

Какой бред.Кредиторы не помогут пока в руководстве будут сидеть политики и де***.ЗАЗ постоянно убыточное производство.МЕНЯЙТЕ МЕНЕДЖМЕНТ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:04

был бы Порох президентом - можно бы было государству завод отдать. У Петра Лексеича все убыточное руйно начинало работать как надо после горе-собственников - УкрНафта, НафтоГаз, Укроборонпром, Приватбанк...
redmax11
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