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Audi планує запустити у виробництво
електричний суперкар...

Audi планує запустити у виробництво електричний суперкар...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:55

Audi планує запустити у виробництво електричний суперкар...

Пропонуємо до обговорення:
З кінця 2020 року компанія Audi планує запустити у виробництво електричний суперкар e-tron GT.

Дивися повний текст Audi планує запустити у виробництво електричний суперкар e-tron GT.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:55

Вряд ли это будет суперкар, скорее всего обычный спорткар.
Sommer
 
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